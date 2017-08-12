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https://sport.mail.ru/news/tennis/30661302/
12 августа 2017, 1:11 | Теннис | GoTennis.ru

Торонто. Макарова и Веснина вышли в полуфинал парного турнира

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в четвертьфинале парных соревнований Rogers Cup взяли верх над украинкой Людмилой Киченок и американкой Николь Меличар — 6/4, 6/4.

За 1 час 11 минут матча Екатерина и Елена сделали по два эйса и брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Людмила и Николь пять раз подали навылет и допустили три двойные ошибки.

В полуфинале парного турнира в Торонто Макарова и Веснина сыграют с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой.
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