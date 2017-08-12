Торонто. Макарова и Веснина вышли в полуфинал парного турнира

За 1 час 11 минут матча Екатерина и Елена сделали по два эйса и брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Людмила и Николь пять раз подали навылет и допустили три двойные ошибки.

В полуфинале парного турнира в Торонто Макарова и Веснина сыграют с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The reigning ? are back in the semis!<a href="https://twitter.com/katemakarova1">@katemakarova1</a>/<a href="https://twitter.com/EVesnina001">@EVesnina001</a> down Kickenok/Melichar 6-4, 6-4.<a href="https://twitter.com/hashtag/RogersCup?src=hash">#RogersCup</a> <a href="https://t.co/VLPDfOTqSR">pic.twitter.com/VLPDfOTqSR</a></p>— Rogers Cup Toronto (@rogerscup) <a href="https://twitter.com/rogerscup/status/896120116923973632">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>