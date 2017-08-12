Каролина Плишкова проиграла Каролин Возняцки в Торонто

За 2 часа 56 минут матча Каролина пять раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Каролин сделала восемь эйсов и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:2 в пользу датчанки.

В полуфинале турнира в Торонто Возняцки выступит либо против американки Слоан Стивенс, либо против чешки Люси Шафаржовой.