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https://sport.mail.ru/news/tennis/30661301/
12 августа 2017, 1:10 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова проиграла Каролин Возняцки в Торонто

Первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в четвертьфинале соревнований Rogers Cup уступила датчанке Каролин Возняцки, занимающей шестое место мирового рейтинга, — 5/7, 7/6 (3), 4/6.

За 2 часа 56 минут матча Каролина пять раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Каролин сделала восемь эйсов и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:2 в пользу датчанки.

В полуфинале турнира в Торонто Возняцки выступит либо против американки Слоан Стивенс, либо против чешки Люси Шафаржовой.
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