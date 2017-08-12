Каролина Плишкова проиграла Каролин Возняцки в Торонто
Первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в четвертьфинале соревнований Rogers Cup уступила датчанке Каролин Возняцки, занимающей шестое место мирового рейтинга, — 5/7, 7/6 (3), 4/6.
За 2 часа 56 минут матча Каролина пять раз подала навылет и реализовала три
В полуфинале турнира в Торонто Возняцки выступит либо против американки Слоан Стивенс, либо против чешки Люси Шафаржовой.
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