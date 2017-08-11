Роджер Федерер стал полуфиналистом турнира в Монреале
Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в четвертьфинале турнира в Монреале оказался сильнее испанца Роберто
Баутисты-Агута, занимающего 16-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.
Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за которые Роджер сделал пять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Роберто два раза подал навылет и реализовал один
В полуфинале соревнований Rogers Cup Федерер сыграет с голландцем Робином Хаазе.
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