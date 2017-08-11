Роджер Федерер стал полуфиналистом турнира в Монреале

Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за которые Роджер сделал пять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Роберто два раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 7:0 в пользу швейцарца.

В полуфинале соревнований Rogers Cup Федерер сыграет с голландцем Робином Хаазе.