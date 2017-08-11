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https://sport.mail.ru/news/tennis/30660974/
11 августа 2017, 23:49 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер стал полуфиналистом турнира в Монреале

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в четвертьфинале турнира в Монреале оказался сильнее испанца Роберто Баутисты-Агута, занимающего 16-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.

Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за которые Роджер сделал пять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Роберто два раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 7:0 в пользу швейцарца.

В полуфинале соревнований Rogers Cup Федерер сыграет с голландцем Робином Хаазе.
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