Мария Шарапова: Серена меня ненавидит. И я знаю, почему

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«Мы с Сереной могли стать друзьями, ведь мы обе влюблены в теннис. Но этого не произошло. Думаю, мы мотивируем друг друга, заставляем становиться лучше. Возможно, именно это напряжённое противостояние помогает нам развиваться. Возможно, после завершения карьеры мы подружимся.

После того самого финала Уимблдона-2004 она обняла меня и похвалила. Тогда Серена улыбалась, но внутри явно чувствовала себя иначе. Зайдя в раздевалку, я услышала всхлипы — она плакала навзрыд. Тогда я просто убежала.

Все часто спрашивают, почему я выиграла у неё всего два матча. Я знаю ответ — тот самый случай в раздевалке. Она ненавидит меня, потому что я — тощая девчонка, которая посмела обыграть её на Уимблдоне. Но больше всего она ненавидит меня за то, что я видела её слёзы. После того турнира я узнала, что Серена говорила подруге: «Этой суке я больше никогда не проиграю».