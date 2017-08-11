Валентина Ивахненко покидает турнир ITF в Германии
241-я ракетка мира, российская теннисистка Валентина Ивахненко, во втором круге турнира в немецком городе Хехинген уступила хозяйке кортов Анне Габрич, занимающей 794-е место мирового рейтинга, — 5/7, 6/3, 0/6.
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Спортсменки провели на корте 2 часа 3 минуты, за которые Валентина реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Габрич сыграет с итальянкой Деборой Кьезой.
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