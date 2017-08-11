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https://sport.mail.ru/news/tennis/30658227/
11 августа 2017, 17:02 | Теннис | GoTennis.ru

Валентина Ивахненко покидает турнир ITF в Германии

241-я ракетка мира, российская теннисистка Валентина Ивахненко, во втором круге турнира в немецком городе Хехинген уступила хозяйке кортов Анне Габрич, занимающей 794-е место мирового рейтинга, — 5/7, 6/3, 0/6.

241-я ракетка мира российская теннисистка Валентина Ивахненко во втором круге турнира в немецком городе Хехинген уступила хозяйке кортов Анне <span class=error>Габрич</span> занимающей 794-е место мирового рейтинга — 5/7 6/3 0/6. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 2 часа 3 минуты, за которые Валентина реализовала пять брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Тогда как Анна сделала три эйса и семь брейков, дважды ошибившись при подаче.

В четвертьфинале соревнований Габрич сыграет с итальянкой Деборой Кьезой.
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