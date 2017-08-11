Валентина Ивахненко покидает турнир ITF в Германии

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Спортсменки провели на корте 2 часа 3 минуты, за которые Валентина реализовала пять брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Тогда как Анна сделала три эйса и семь брейков, дважды ошибившись при подаче.

В четвертьфинале соревнований Габрич сыграет с итальянкой Деборой Кьезой.