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https://sport.mail.ru/news/tennis/30658225/
11 августа 2017, 17:00 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Калинская не смогла выйти в ¼ финала соревнований ITF в Германии

152-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская, во втором круге турнира ITF в немецком городе Хехинген проиграла польке Магдалене Фреш, занимающей 252-е место мирового рейтинга, — 0/6, 3/6.

152-я ракетка мира российская теннисистка Анна <span class=error>Калинская</span> во втором круге турнира ITF в немецком городе Хехинген проиграла польке Магдалене <span class=error>Фреш</span> занимающей 252-е место мирового рейтинга — 0/6 3/6. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут, за которые Анна реализовала один брейк-пойнт и допустила три двойные ошибки. Тогда как Магдалена сделала пять брейков и один раз ошиблась при подаче.

За выход в полуфинал соревнований Фреш поборется с немкой Тамарой Корпач.
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