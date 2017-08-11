Анна Калинская не смогла выйти в ¼ финала соревнований ITF в Германии

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Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут, за которые Анна реализовала один брейк-пойнт и допустила три двойные ошибки. Тогда как Магдалена сделала пять брейков и один раз ошиблась при подаче.

За выход в полуфинал соревнований Фреш поборется с немкой Тамарой Корпач.