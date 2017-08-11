Анна Калинская не смогла выйти в ¼ финала соревнований ITF в Германии
152-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская, во втором круге турнира ITF в немецком городе Хехинген проиграла польке Магдалене Фреш, занимающей 252-е место мирового рейтинга, — 0/6, 3/6.
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Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут, за которые Анна реализовала один
За выход в полуфинал соревнований Фреш поборется с немкой Тамарой Корпач.
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