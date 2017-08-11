Элина Свитолина: Для меня было честью сразиться с Винус
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над американкой Винус Уильямс в третьем раунде турнира в Торонто.
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«Пыталась сконцентрироваться на своих действиях и двигаться от розыгрыша к розыгрышу. Старалась не выпадать из игры в ключевые моменты, быстро перемещаться по корту, посылать мяч как можно более глубоко, чтобы максимально осложнить жизнь сопернице. Важно было оставаться спокойной. Рада, что мне удалось добиться победы в двух сетах.
Знаю о Винус уже много лет. Она начала карьеру в тот год, когда я появилась на свет. Знала, что мне придётся выложиться на все сто ради победы. Сразиться с ней — это уже большая честь для меня, а выиграть — нечто особенное. День сложился для меня очень хорошо.
Ждала, что Винус будет агрессивно играть на приёме, таков её стиль. Я же хотела в первую очередь сосредоточиться на том, что от меня зависело. Нужно было быстро возвращать мяч на её половину. Довольна, что в итоге допустила совсем немного невынужденных ошибок.
Четвёртый гейм второй партии имел большое значение, поэтому я была очень собранной на своей подаче и втором ударе. Если дать Уильямс хотя бы маленькую возможность, она сумеет вернуться в матч и выровнять ситуацию.
Мне кажется, уровень моей игры существенно повысился, так что я могу выходить победительницей из самых сложных поединков. Конечно, я могу ошибаться, но в большинстве розыгрышей я стала сильнее, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.
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