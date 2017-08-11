Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30657661/
11 августа 2017, 16:12 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина: Для меня было честью сразиться с Винус

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над американкой Винус Уильямс в третьем раунде турнира в Торонто.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина прокомментировала свою победу над американкой <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> в третьем раунде турнира в Торонто. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Пыталась сконцентрироваться на своих действиях и двигаться от розыгрыша к розыгрышу. Старалась не выпадать из игры в ключевые моменты, быстро перемещаться по корту, посылать мяч как можно более глубоко, чтобы максимально осложнить жизнь сопернице. Важно было оставаться спокойной. Рада, что мне удалось добиться победы в двух сетах.

Знаю о Винус уже много лет. Она начала карьеру в тот год, когда я появилась на свет. Знала, что мне придётся выложиться на все сто ради победы. Сразиться с ней — это уже большая честь для меня, а выиграть — нечто особенное. День сложился для меня очень хорошо.

Ждала, что Винус будет агрессивно играть на приёме, таков её стиль. Я же хотела в первую очередь сосредоточиться на том, что от меня зависело. Нужно было быстро возвращать мяч на её половину. Довольна, что в итоге допустила совсем немного невынужденных ошибок.

Четвёртый гейм второй партии имел большое значение, поэтому я была очень собранной на своей подаче и втором ударе. Если дать Уильямс хотя бы маленькую возможность, она сумеет вернуться в матч и выровнять ситуацию.

Мне кажется, уровень моей игры существенно повысился, так что я могу выходить победительницей из самых сложных поединков. Конечно, я могу ошибаться, но в большинстве розыгрышей я стала сильнее, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Валентина Ивахненко покидает турнир ITF в Германии

Валентина Ивахненко покидает турнир ITF в Германии

241-я ракетка мира, российская теннисистка Валентина Ивахненко, во втором круге турнира в немецком городе Хехинген уступила хозяйке кортов Анне Габрич, занимающей 794-е место мирового рейтинга, — 5/7, 6/3, 0/6.
Еще 7 новостей  Все новости
11 августа

Лео Сполл: Федерер готов к борьбе, но US Open выиграет Надаль

Стив Флинк: Федерер точно выиграет US Open - у него просто нет конкурентов

Нина Пантич: На US Open будет неразумно ставить против Роджера