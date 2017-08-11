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https://sport.mail.ru/news/tennis/30657265/
11 августа 2017, 15:36 | Теннис | Sports.kz

Данилина вышла в полуфинал турнира ITF в Москве

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в пятницу стала полуфиналисткой одиночного разряда турнира серии ITF в Москве с призовым фондом 15 тысяч долларов.

Казахстанская теннисистка Анна <span class=error>Данилина</span> в пятницу стала полуфиналисткой одиночного разряда турнира серии ITF в Москве с призовым фондом 15 тысяч долларов. Увеличить
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В четвертьфинале Данилина, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификационное сито, обыграла вторую ракетку турнира, россиянку Анастасию Гасанову — 7:6, 6:2.

В полуфинале казахстанка сыграет с представительницей Белоруссии Ириной Шиманович, которая в другом полуфинале была сильнее россиянки Валерии Юрченко — 6:4, 6:3.

Все соперницы Данилиной, обыгранные ею в основной сетке турнира, находятся в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) гораздо выше этой казахстанки, располагающейся ныне на 875-й строке мировой табели о рангах.

Обыгранная ею в полуфинале Гасанова является на данный момент 452-й ракеткой мира, во втором круге Данилина прошла 740-й номер рейтинга — выступающую под флагом Белоруссии Содафмох Талибову (4:6, 6:2, 6:0), а на старте казахстанской была обыграна представительница США Александра Морозова, ее ближайшая соседка по рейтингу, занимающая 844-ю строку.

Более равные соперницы у Данилиной были в квалификации, в одном из восьми финалов которой она обыграла россиянку Екатерину Вишневскую, находящуюся за пределами первых 1 300 теннисисток планеты, а на старте отбора — россиянку Анастасию Абрамян, также не входящую в это число.

Соперница Данилиной по полуфиналу — Шиманович — станет первой оппоненткой казахстанки в основной сетке соревнований, которая находится в рейтинге ниже нее: белоруска на данный момент является 898-й ракеткой планеты.

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