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11 августа 2017, 14:56 | Теннис | БЕЛТА

СМИ: Виктория Азаренко может пропустить US Open из-за суда по опеке над сыном

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко может пропустить открытый чемпионат США по теннису из-за суда по делу об опекунстве над сыном Лео. Об этом рассказала американский адвокат белорусской теннисистки Лаура Вассер, сообщают информагентства.

<em>11 августа Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Виктория <span class=error>Азаренко</span> может пропустить открытый чемпионат США по теннису <nobr>из-за </nobr>суда по делу об опекунстве над сыном <span class=error>Лео</span>. Об этом рассказала американский адвокат белорусской теннисистки <span class=error>Лаура</span> <span class=error>Вассер</span> сообщают информагентства. Увеличить
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Дело в том, что отец ребенка Билли МакКиг, с которым Азаренко рассталась в прошлом месяце, обратился в суд Лос-Анджелеса, который постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город. Предполагается, что суд продлится минимум до октября. А это означает, что Азаренко будет вынуждена пропустить US Open (Нью-Йорк, 28 августа — 10 сентября) или же отказаться от общения с сыном на время турнира. Виктория Азаренко считает, что ее бывший бойфренд не может как следует заботиться о 8-месячном ребенке, которого кормили грудью еще месяц назад.

Адвокат также рассказала, что Азаренко предложила оплатить Билли МакКигу проезд и проживание во время US Open, но судья ответил отказом. Кроме того, суд в Лос-Анджелесе не собирается передавать это дело на рассмотрение белорусского суда, на что рассчитывает Виктория Азаренко. Накануне в соцсетях появилась информация о том, что Азаренко заручилась поддержкой одного из лучших израильских адвокатов в области семейного права Зива Вальнера. Он намеревался помочь в вопросе переноса суда по делу об опекунстве в Беларусь.

Фан-группа Виктории Азаренко в соцсети «ВКонтакте» начала информационную акцию в поддержку белорусской теннисистки, которая попала в непростую жизненную ситуацию.

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