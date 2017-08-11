СМИ: Виктория Азаренко может пропустить US Open из-за суда по опеке над сыном
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко может пропустить открытый чемпионат США по теннису
из-за суда по делу об опекунстве над сыном Лео. Об этом рассказала американский адвокат белорусской теннисистки Лаура Вассер, сообщают информагентства.
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Дело в том, что отец ребенка Билли МакКиг, с которым Азаренко рассталась в прошлом месяце, обратился в суд
Адвокат также рассказала, что Азаренко предложила оплатить Билли МакКигу проезд и проживание во время US Open, но судья ответил отказом. Кроме того, суд в
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