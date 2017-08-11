Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30655617/
11 августа 2017, 13:40 | Теннис | Прессбол

Адвокат Виктории Азаренко: Судья отказался передавать дело об опекунстве над сыном в Беларусь

Лаура Вассер, американский адвокат белорусской теннисистки Виктории Азаренко, рассказала о подробностях дела об опекунстве над восьмимесячным сыном Лео.

<span class=error>Лаура</span> <span class=error>Вассер</span> американский адвокат белорусской теннисистки Виктории <span class=error>Азаренко</span> рассказала о подробностях дела об опекунстве над восьмимесячным сыном <span class=error>Лео</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отец ребенка Билли Маккиг, с которым Азаренко рассталась в июле, обратился в суд Лос-Анджелеса, который постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город. Предполагается, что суд продлится минимум до октября.

Это значит, что Виктория вынуждена будет пропустить US Open или же отказаться от общения с сыном на время турнира. При этом белоруска считает, что ее экс-бойфренд не сможет надлежащим образом заботиться о ребенке, который еще месяц назад кормился грудью.

Азаренко предложила оплатить Билли Маккигу билет на турнир в Нью-Йорк, а также покрыть расходы на его проживание, но судья отклонил эту заявку, передает tut.by со ссылкой на TMZ Sports.

Позже из Беларуси поступила заявка на опекунство над Лео, которая была действительной, так как родители ребенка имеют гражданство страны, но по неизвестным причинам судья отказался передавать дело в белорусский суд.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Азаренко намерена судиться с отцом ребенка по вопросу опеки над сыном

Азаренко намерена судиться с отцом ребенка по вопросу опеки над сыном

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко наняла адвоката для решения вопроса об опеке над сыном. Информация со ссылкой на израильские СМИ размещена на странице фан-группы Виктории «ВКонтакте». Спортсменка заручилась помощью одного из лучших израильских адвокатов в области семейного права Зива Вальнера. Если суд будет выигран, она пообещала посетить Израиль в качестве благодарности.
Еще 7 новостей  Все новости
11 августа

"Команда пивзаводу", яку знищив "Шахтар", — что украинцы помнят и знают о БАТЭ

Ларс Хауген: ушел из "Динамо", чтобы быть ближе к будущей жене

Баскетбол. Александр Крутиков: от спаррингов в Минске отказались 28 сборных!