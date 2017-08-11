Адвокат Виктории Азаренко: Судья отказался передавать дело об опекунстве над сыном в Беларусь
Лаура Вассер, американский адвокат белорусской теннисистки Виктории Азаренко, рассказала о подробностях дела об опекунстве над восьмимесячным сыном Лео.
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Отец ребенка Билли Маккиг, с которым Азаренко рассталась в июле, обратился в суд
Это значит, что Виктория вынуждена будет пропустить US Open или же отказаться от общения с сыном на время турнира. При этом белоруска считает, что ее
Азаренко предложила оплатить Билли Маккигу билет на турнир в
Позже из Беларуси поступила заявка на опекунство над Лео, которая была действительной, так как родители ребенка имеют гражданство страны, но по неизвестным причинам судья отказался передавать дело в белорусский суд.
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