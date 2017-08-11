Денис Шаповалов: Мне ещё предстоит осмыслить и осознать масштаб этой победы
Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о своей победе над испанцем Рафаэлем Надалем в третьем раунде турнира в Монреале.
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Видимо, что-то случилось...
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«Было невероятно трудно. Порой Рафа выполняет просто фантастические удары. Пытался доставать каждый мяч, но иногда это было невозможно. Если честно, Рафаэль — лучший игрок, с которым мне
Возможно, некоторые оппоненты в конце встреч с Рафой ломаются морально, или он прибавляет именно в такие моменты. На
Сейчас всё происходит слишком быстро, а мне многое ещё предстоит осмыслить. Впрочем, я счастлив, что оказался в этом положении. Если бы я не сумел отыграться с тех четырёх
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