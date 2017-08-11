Денис Шаповалов: Мне ещё предстоит осмыслить и осознать масштаб этой победы

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«Было невероятно трудно. Порой Рафа выполняет просто фантастические удары. Пытался доставать каждый мяч, но иногда это было невозможно. Если честно, Рафаэль — лучший игрок, с которым мне когда-либо доводилось встречаться. Очевидно, почему он сумел одержать так много побед на «мэйджорах». Надаль — настоящий боец, в арсенале которого есть множество сильных ударов. Успех в поединке с таким соперником — это воплощение мечты.

Возможно, некоторые оппоненты в конце встреч с Рафой ломаются морально, или он прибавляет именно в такие моменты. На тай-брейке я проигрывал 0:3, но смог переломить игру. Знал, что мне крайне важно победить в обоих розыгрышах на своей подаче. А затем Надаль сам допустил двойную ошибку. Я старался не волноваться, идти от розыгрыша к розыгрышу и следовать намеченному плану.