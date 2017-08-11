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https://sport.mail.ru/news/tennis/30655423/
11 августа 2017, 13:28 | Теннис | GoTennis.ru

Денис Шаповалов: Мне ещё предстоит осмыслить и осознать масштаб этой победы

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о своей победе над испанцем Рафаэлем Надалем в третьем раунде турнира в Монреале.

Канадский теннисист Денис <span class=error>Шаповалов</span> рассказал о своей победе над испанцем Рафаэлем <span class=error>Надалем</span> в третьем раунде турнира в Монреале. Увеличить
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«Было невероятно трудно. Порой Рафа выполняет просто фантастические удары. Пытался доставать каждый мяч, но иногда это было невозможно. Если честно, Рафаэль — лучший игрок, с которым мне когда-либо доводилось встречаться. Очевидно, почему он сумел одержать так много побед на «мэйджорах». Надаль — настоящий боец, в арсенале которого есть множество сильных ударов. Успех в поединке с таким соперником — это воплощение мечты.

Возможно, некоторые оппоненты в конце встреч с Рафой ломаются морально, или он прибавляет именно в такие моменты. На тай-брейке я проигрывал 0:3, но смог переломить игру. Знал, что мне крайне важно победить в обоих розыгрышах на своей подаче. А затем Надаль сам допустил двойную ошибку. Я старался не волноваться, идти от розыгрыша к розыгрышу и следовать намеченному плану.

Сейчас всё происходит слишком быстро, а мне многое ещё предстоит осмыслить. Впрочем, я счастлив, что оказался в этом положении. Если бы я не сумел отыграться с тех четырёх матч-пойнтов в первом раунде, то не смог бы сразиться с Дель Потро или Надалем, — цитирует Шаповалова пресс-служба АТР.
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