Минск примет финал Кубка Федерации по теннису
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал международных соревнований по теннису «Кубок Федерации» (женщины) пройдет в Минске в 2017 году. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия создан распоряжением
премьер-министра Беларуси от 10 августа 2017 года № 279р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Возглавил комитет председатель Минского горисполкома Андрей Шорец.
Организационному комитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. При необходимости дано право привлекать к работе по подготовке и проведению финала международных соревнований по теннису руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, Минского горисполкома и других организаций.
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