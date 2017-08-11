Минск примет финал Кубка Федерации по теннису

Возглавил комитет председатель Минского горисполкома Андрей Шорец.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. При необходимости дано право привлекать к работе по подготовке и проведению финала международных соревнований по теннису руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, Минского горисполкома и других организаций.