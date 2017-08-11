Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30654752/
11 августа 2017, 12:41 | Теннис | БЕЛТА

Минск примет финал Кубка Федерации по теннису

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал международных соревнований по теннису «Кубок Федерации» (женщины) пройдет в Минске в 2017 году. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия создан распоряжением премьер-министра Беларуси от 10 августа 2017 года № 279р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Возглавил комитет председатель Минского горисполкома Андрей Шорец.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. При необходимости дано право привлекать к работе по подготовке и проведению финала международных соревнований по теннису руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, Минского горисполкома и других организаций.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США пройдет в минской «Чижовка-Арене»

Финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США пройдет в минской «Чижовка-Арене»

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США пройдет в минской «Чижовка-Арене», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации тенниса.
Все новости

Лукашенко поручил в 2018 году подтянуть предприятия с низкой зарплатой до у

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года

Звездопад Персеиды смогут наблюдать белорусы в ночь с 12 на 13 августа

Взломанный аккаунт Комаровского рынка в Instagram восстановлен