Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30654540/
11 августа 2017, 12:28 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Даже странно, что Феррер меня ни разу не обыгрывал

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что победа над испанцем Давидом Феррером стал для него 17-й в их очном противостоянии, тогда как сам Давид не побеждал Роджера ни разу.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> прокомментировал тот факт что победа над испанцем Давидом <span class=error>Феррером</span> стал для него 17-й в их очном противостоянии тогда как сам Давид не побеждал Роджера ни разу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мне уже доводилось побеждать одних соперников 17 раз. Более того, история личных встреч с некоторыми из них насчитывает порядка 30−40 матчей. Впрочем, в итоге они меня хотя бы раз обыгрывали, как Роддик, Содерлинг или Гонсалес. Бывало такое, что я выигрывал 10 поединков подряд, но затем всё равно терпел поражение. Так что 17 побед — это серьёзное достижение.

Однако наши встречи с Феррером часто получаются напряжёнными, мы регулярно играем по три сета. Очень уважаю его как игрока и как человека. Поэтому такая статистика является для меня довольно странной, — цитирует Федерера пресс-служба АТР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Денис Шаповалов стал самым молодым участником ¼ финала «Мастерса» в истории

Денис Шаповалов стал самым молодым участником ¼ финала «Мастерса» в истории

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл испанца Рафаэля Надаля и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале. Таким образом, 18-летний Денис стал самым молодым игроком, дошедшим до этой стадии на «Мастерсах» в истории.
Еще 7 новостей  Все новости
11 августа

Роджер Федерер: Даже странно, что Феррер меня ни разу не обыгрывал

Александр Зверев: С Киргиосом всегда трудно, ведь его подача - одна из лучших в Туре

Гарбин Мугуруса: Поединок со Свитолиной станет ещё одной битвой