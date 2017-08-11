Роджер Федерер: Даже странно, что Феррер меня ни разу не обыгрывал
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что победа над испанцем Давидом Феррером стал для него 17-й в их очном противостоянии, тогда как сам Давид не побеждал Роджера ни разу.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мне уже доводилось побеждать одних соперников 17 раз. Более того, история личных встреч с некоторыми из них насчитывает порядка 30−40 матчей. Впрочем, в итоге они меня хотя бы раз обыгрывали, как Роддик, Содерлинг или Гонсалес. Бывало такое, что я выигрывал 10 поединков подряд, но затем всё равно терпел поражение. Так что 17 побед — это серьёзное достижение.
Однако наши встречи с Феррером часто получаются напряжёнными, мы регулярно играем по три сета. Очень уважаю его как игрока и как человека. Поэтому такая статистика является для меня довольно странной, — цитирует Федерера
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