Роджер Федерер: Даже странно, что Феррер меня ни разу не обыгрывал

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«Мне уже доводилось побеждать одних соперников 17 раз. Более того, история личных встреч с некоторыми из них насчитывает порядка 30−40 матчей. Впрочем, в итоге они меня хотя бы раз обыгрывали, как Роддик, Содерлинг или Гонсалес. Бывало такое, что я выигрывал 10 поединков подряд, но затем всё равно терпел поражение. Так что 17 побед — это серьёзное достижение.