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11 августа 2017, 12:06 | Теннис | GoTennis.ru

Денис Шаповалов стал самым молодым участником ¼ финала «Мастерса» в истории

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл испанца Рафаэля Надаля и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале. Таким образом, 18-летний Денис стал самым молодым игроком, дошедшим до этой стадии на «Мастерсах» в истории.

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Кроме того, 143-й номер рейтинга Шаповалов стал самым низкорейтинговым спортсменом в ¼ финала АТР Masters 1000 после хорвата Иво Карловича, который в 2011 году прошёл в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе, будучи 239-й ракеткой мира.
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