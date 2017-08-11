Денис Шаповалов стал самым молодым участником ¼ финала «Мастерса» в истории
Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл испанца Рафаэля Надаля и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале. Таким образом, 18-летний Денис стал самым молодым игроком, дошедшим до этой стадии на «Мастерсах» в истории.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кроме того, 143-й номер рейтинга Шаповалов стал самым низкорейтинговым спортсменом в ¼ финала АТР Masters 1000 после хорвата Иво Карловича, который в 2011 году прошёл в четвертьфинал соревнований в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter