Энди Маррей будет возглавлять рейтинг в течение ещё одной недели

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Это стало ясно после того, как испанец Рафаэль Надаль проиграл Денису Шаповалову и потерял шансы возглавить мировую табель о рангах по итогам «Мастерса» в Монреале.

Теперь возможность подняться на первую позицию на турнире Western & Southern Open будут оспаривать Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Отметим, что Маррей проведёт на первой строчке 41 неделю, что является 14-м результатом в истории.