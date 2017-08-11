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«Поединок получился очень непростым. Думаю, вы все прекрасно знаете, что в каждом матче условия отличаются, а соперники ставят перед тобой совершенно разные задачи. Давид здорово действовал на старте, особенно это касается приёма второй подачи. Подавать первую так, как мне бы того хотелось, я не мог, а на второй он создавал мне большие проблемы.

У меня не выходило поймать ритм при игре на задней линии. Местные корты очень быстрые, поэтому нельзя просто перебивать мяч на сторону оппонента, нужно бороться за каждое очко. Ясное дело, никто не застрахован от ошибок. Но важно продолжать движение вперёд. Я пытался нарастить обороты и тем самым изменить ход встречи. Рад, что мне это в итоге удалось. Кроме того, я старался менять направление ударов, и это тоже сыграло немаловажную роль в моей победе.