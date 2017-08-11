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https://sport.mail.ru/news/tennis/30653661/
11 августа 2017, 11:22 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Феррер лучше действовал в начале, а я — в конце

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей победе над испанцем Давидом Феррером в третьем раунде «Мастерса» в Монреале.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> рассказал о своей победе над испанцем Давидом <span class=error>Феррером</span> в третьем раунде <span class=error>Мастерса</span> в Монреале. Увеличить
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«Поединок получился очень непростым. Думаю, вы все прекрасно знаете, что в каждом матче условия отличаются, а соперники ставят перед тобой совершенно разные задачи. Давид здорово действовал на старте, особенно это касается приёма второй подачи. Подавать первую так, как мне бы того хотелось, я не мог, а на второй он создавал мне большие проблемы.

У меня не выходило поймать ритм при игре на задней линии. Местные корты очень быстрые, поэтому нельзя просто перебивать мяч на сторону оппонента, нужно бороться за каждое очко. Ясное дело, никто не застрахован от ошибок. Но важно продолжать движение вперёд. Я пытался нарастить обороты и тем самым изменить ход встречи. Рад, что мне это в итоге удалось. Кроме того, я старался менять направление ударов, и это тоже сыграло немаловажную роль в моей победе.

Мы оба старались найти путь к успеху и боролись изо всех сил. Феррер отменно начал, но я лучше сыграл в концовке. Надеюсь, этот поединок придаст мне заряд уверенности в преддверии противостояния с Роберто Баутистой-Агутом, — цитирует Федерера пресс-служба АТР.
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