«Мой худший матч в году». Надаль оступился в двух шагах от вершины

Открывшаяся сетка Надаля

Восхождение Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в этом году пережило несколько стадий. Первая — шок, когда они оба добрались до финала Открытого чемпионата Австралии. Разумеется, тогда выводы на весь сезон в плане рейтинга делать было рано. Роджер вообще только вернулся в десятку после победы в Мельбуне.



Затем началась стадия реализации планов. А когда их отрыв в чемпионской гонке начал расти с каждым турниром, стало ясно, что такими темпами они очень скоро доберутся до реального шанса побороться за первое место. Правда, по весне ещё немало очков оставалось у Энди Маррея, и даже Новак Джокович ещё был впереди.

Третья стадия — неизбежность смены лидера. После Уимблдона, где Маррей, Джокович и Вавринка так и не сумели справиться со своими сложностями (в итоге Новак и Стэн уже завершили сезон, а Маррей пропускает оба летних «Мастерса»), стало понятно, что борьба за лидерство пойдёт исключительно между Федерером и Надалем. Словно машина времени перенесла нас на 9−10 лет назад.



В Монреале шанс обойти Маррея был только у Надаля. Федерер оставался чуть позади, но достаточно близко, чтобы перехватить лидерство после Цинциннати. Изначально сетка Рафаэля смотрелась не так легко с учётом общего количества отказов в Монреале. Для выхода на первое место ему требовался полуфинал, и на пути к вершине он мог встретиться с Иснером или дель Потро, а также с первой ракеткой Канады Милошем Раоничем. Однако к третьему кругу все они самоустранились. Перед Надалем в сетке стояли фамилии: Шаповалов, Чхун, Маннарино. Казалось, что для испанца постелили красную ковровую дорожку к первой строчке рейтинга…

Канадец с русскими корнями

Форма Надаля пошла на спад ещё после «Ролан Гаррос». На грунте он провёл великолепный сезон, а вот на траве выглядел гораздо скромнее. Так, в четвёртом круге Уимблдона Рафаэль оступился в игре против Жиля Мюллера. На очереди был хард, который всегда был самым непростым покрытием для испанца с точки зрения нагрузки на организм.



В третьем круге Надаль играл против 18-летнего канадца Дениса Шаповалова. Несложно догадаться, что у него есть русские корни. Мама Дениса — русская, а родился он в Израиле. Правда, в Канаду его семья переехала, ещё когда будущему теннисисту не было года. Сейчас официальным местом проживания Дениса являются Багамские острова, так что его можно назвать человеком мира.



Шаповалов в этом сезоне уже оказывался в центре внимания, правда, в негативном свете. Во время решающего матча встречи Кубка Дэвиса Канада — Великобритания молодой теннисист, разозлившись на себя за очередную ошибку, откинул мяч в сторону и попал точно в глаз судье. Всё это привело к дисквалификации.

Любопытно, что его результаты пошли в гору сразу после этого инцидента. Канадец стал собирать очки на челленджерах и к началу августа закрепился в середине второй сотни. В Монреаль он попал с помощью «уайлд-кард», так как занимал 144-е место. Во втором круге Денис провёл отличный матч против Хуан-Мартина дель Потро. Та победа стала для него лучшей в карьере, но сохраняла она такой статус всего один день.

Шаповалов шокировал Надаля

Встреча прошла в вечерней программе при большом количестве зрителей. Реакция публики постепенно менялась по ходу поединка. Если в начале они просто подбадривали местного теннисиста, то к третьему сету зрители вели себя очень громко и постоянно заряжали молодого игрока энергией. После встречи он признался, что вряд ли оказался бы в такой ситуации без поддержки зрителей.



Начиналось всё достаточно буднично. Надаль в первом сете отлично действовал на подаче. Шаповалов долгое время держался на равных, но в концовке провалил гейм и отдал сет. Зато во второй партии испанец стал давать больше шансов сопернику. Денис повёл 4:1, правда, первый сеяный сумел отыграться. В этот момент всё вроде бы указывало на то, что Надаль не должен испытать проблем. В девятом гейме он был в двух очках от ещё одного брейка, который мог бы окончательно сломить Шаповалова, но подача выручила молодого канадца. А затем немного повезло на приёме, и Денис перевёл матч в третью партию.



Несмотря на то, что Надаль определённо проводил не самый хороший матч, он всё равно имел небольшой игровой перевес. Свою подачу в третьем сете он держал куда увереннее. У него были брейк-пойнты в трёх геймах кряду на старте решающей партии, но каждый раз Шаповалову удавалось спастись. Ближе к концу сета оба стали намного легче брать подачи и добрались до тай-брейка. Даже там у Надаля имелся перевес. Первый сеяный повёл 3:0, но затем полностью потерял инициативу. Шаповалов выиграл семь мячей из последующих восьми. Сразу после удара навылет на матчболе он рухнул на корт в стиле самого Надаля, а публика сошла с ума от восторга.

После матча Шаповалов рассказал, что когда с утра проснулся в подвале у своего друга Феликса Оже-Альяссима (ещё одного талантливого канадского юниора), первое что он увидел был постер Рафаэля Надаля. Денис стал самым молодым четвертьфиналистом «Мастерса» с 1990 года. Непосредственного на канадском турнире самым молодым на этой стадии с 1974 года, когда в 18 лет в четвертьфинал вышел Бьорн Борг. И кроме того он самый юный игрок, победивший соперника из топ-2 за последние 13 лет. А что произошло 13 лет назад? Надаль обыграл в Майами, лидировавшего в рейтинге Федерера.



Рафаэль не скрывал своего разочарования, потому что у него была прекрасная сетка на пути к первой позиции. «Пожалуй я провёл свой худший матч в году», — признался испанец.

Федерер и в 17-й раз обыграл Феррера

Что означает поражение Надаля в плане борьбы за первое место? Энди Маррей останется на первой строчке ещё на одну неделю. Но теперь уже точно известно, что 21 августа он покинет её. У британца сгорит финал Цинциннати, а он уже снялся с турнира и не сможет защитить очки. В случае победы в Монреале Федерер окажется всего в десяти очках позади Надаля. Вообще теперь всё в руках Роджера. Победы в Монреале и Цинциннати гарантируют ему возвращение на первую строчку. В любом случае 21 августа мы получим новую первую ракетку мира. Осталось только узнать будет это Федерер или Надаль.



Роджер успешно вышел в четвертьфинал в Монреале. Он обыграл Давида Феррера, доведя их счёт личных встреч до 17−0! Правда матч получился непростым. С первой партии у швейцарца было очень много ошибок. Удар справа барахлил почти весь матч, но всё-таки во второй половине встречи неточностей стало поменьше, а к третьему сету сбавил испанец. Впереди у Роджера матч с ещё одним испанцем — Баутиста-Агутом, который остановил Гаэля Монфиса. Француз не сумел во второй день кряду выиграть решающий тай-брейк.

Интересная афиша была у битвы Александра Зверева и Ника Кирьоса. С точки зрения шоу матч себя оправдал, но борьбы толком не получилось. Ник ещё в первом сете вызвал врача. Его явно беспокоило бедро, так что в итоге Зверев уверенно прошёл в четвертьфинал. Там он сыграет против Кевина Андерсона, которого он только что обыграл в финале Вашингтона. Вообще хорошая сетка у Зверева, ведь в полуфинале он может встретиться с Маннарино или Шаповаловым. В другой половине тоже имеется неожиданный четвертьфинал — Хасе — Шварцман.

Макаровой не хватило сил

В Торонто у женщин также состоялись матчи 1/8 финала. В сетке оставалась одна россиянка — Екатерина Макарова, игравшая против Люси Шафаржовой. Для Екатерины это был восьмой матч за полторы недели. Причём накануне она провела тяжёлый поединок против Йоханны Конты, россиянка спасла ту встречу с матчболов.

Екатерина уже в первом сете попросила медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной. Поэтому может и подача работала не так хорошо. И всё же игра пошла по сценарию матча с Контой — Макарова уступила первый сет, а во втором проигрывала 2:5, но отыграла матчбол и начала «камбэк». Россиянка выиграла вторую партию на тай-брейке, но на третий сет у Екатерины попросту не хватило сил и Шафаржова прошла в четвертьфинал.

Макарова продолжает борьбу в парном разряде, где вместе с Весниной они вышли в третий раунд. Год назад россиянки выиграли титул в Канаде, но тогда турнир проходил в Монреале. Кстати обыгравшая Екатерину в одиночке Шафаржова в ближайшее время будет главной соперницей россиянок в борьбе за первое место в парном рейтинге. Текущая первая ракетка мира Маттек-Сэндс выбыла из-за травмы колена и Люси в скором времени почти наверняка станет единоличным лидером парного рейтинга.

А в одиночном четвертьфинале Шафаржовой играть против Слоан Стивенс. В третьем круге американка за час разобралась с бывшей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер — 6:2, 6:2. Вроде бы получше на Уимблдоне смотрелась немка, но пока никак она не может набрать форму. Стивенс только возвращается после травмы и находится в десятой сотне, так что она собирает важнейшие для себя очки.

Ещё в одном четвертьфинале в верней половине сыграют две Каролины — Плишкова и Возняцки. Датчанка преуспела в очередном соперничестве с Радваньской. Всего две недели назад Агнешка пригласила Каролину на свою свадьбу, но все подарки датчанка сделала ещё в Польше, а в Канаде отдала подруге лишь четыре гейма. Плишкова провела непростой матч против Наоми Осаки. Японка взяла второй сет, но в начале третьего почувствовала боль в мышцах пресса. «Я не могу подавать против тебя слабо, ведь ты — первая ракетка», — объяснила Наоми Каролине свой отказ от продолжения борьбы.



В нижней половине продолжила свою серию Элина Свитолина. Напомним, что украинка в этом году пока не проигрывает на «Премьерах-5». В Торонто она на удивление легко переиграла Винус Уильямс. Американка выиграла у Элины всего три гейма. В четвертьфинале Свитолина сыграет против Гарбинье Мугурусы. Обе девушки являются реальными претендентками на первую строчку по итогам летней американской серии, ведь в ближайшее время у Плишковой сгорят титул Цинциннати и финал US Open.

Продолжает выступление в турнире и лидер чемпионской гонки Симона Халеп. Она отдала всего один гейм во встрече с Барборой Стрыцовой. В четвертьфинале Халеп играть против Каролин Гарсии.



В одиночных рейтингах мы не увидим смен первых ракеток мира по итогам турниров в Канаде, но происходящее в Монреале и Торонто может затем серьёзно сказаться на шансах теннисистов в Цинциннати, где пойдёт более горячая борьба за первые строчки и в ATP, и в WTA.