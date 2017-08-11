Бьянка-Ванесса Андрееску стала победительницей в номинации «Прорыв июля» по версии WTA
Канадская теннисистка
Бьянка-Ванесса Андрееску признана лучшей в номинации «Прорыв месяца» по результатам голосования пользователей официального сайта WTA.
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17-летняя представительница Канады набрала 39% голосов, всего на один процент опередив чешку Катержину Синякову. Третье место в опросе заняла американка Кэтрин Беллис (23%).
Напомним, что на турнире Citi Open Андрееску дошла до четвертьфинала.
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