Мэдисон Киз победила в номинации «Лучшая теннисистка июля»
Американская теннисистка Мэдисон Киз, победила в номинации «Лучшая теннисистка июля» по версии посетителей официального сайта WTA.
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За представительницу США отдали свои голоса 36% участников опроса. Второе место заняла чешка Катержина Синякова (34%), а третье — россиянка Екатерина Макарова (30%).
Напомним, что Киз стала победительницей соревнований в Стэнфорде.
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