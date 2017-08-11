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https://sport.mail.ru/news/tennis/30653083/
11 августа 2017, 10:45 | Теннис | GoTennis.ru

Мэдисон Киз победила в номинации «Лучшая теннисистка июля»

Американская теннисистка Мэдисон Киз, победила в номинации «Лучшая теннисистка июля» по версии посетителей официального сайта WTA.

Американская теннисистка <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Киз</span> победила в номинации Лучшая теннисистка июля по версии посетителей официального сайта WTA. Увеличить
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За представительницу США отдали свои голоса 36% участников опроса. Второе место заняла чешка Катержина Синякова (34%), а третье — россиянка Екатерина Макарова (30%).

Напомним, что Киз стала победительницей соревнований в Стэнфорде.
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