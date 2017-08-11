Белорусский теннисист Андрей Василевский вышел в финал в парном разряде турнира в Словении
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский вышел в финал в парном разряде турнира в словенском Портороже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале соревнований с призовым фондом 43 тыс. евро белорус вместе со своим напарником Хансом
В сентябре текущего года Андрей Василевский может заменить Ярослава Шило в игре парного разряде Кубка Дэвиса Швейцария — Беларусь. Об этом сообщил Ярослав Шило, который на данный момент выступает в Минске на международном турнире и также вышел в финал соревнований. По его словам, Василевский сейчас находится в хорошей форме и способен 16 сентября значительно усилить команду вместе с Максимом Мирным в парной игре со швейцарцами.
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