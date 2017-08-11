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https://sport.mail.ru/news/tennis/30652899/
11 августа 2017, 10:23 | Теннис | БЕЛТА

Белорусский теннисист Андрей Василевский вышел в финал в парном разряде турнира в Словении

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский вышел в финал в парном разряде турнира в словенском Портороже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале соревнований с призовым фондом 43 тыс. евро белорус вместе со своим напарником Хансом Подлипником-Кастильо из Чили были сильнее итальянского дуэта Маттео Берреттини / Флавио Чиполла — 6:3, 6:4. В ход матча вмешивалась погода (дожди), однако белорус и чилиец подтвердили статус первых номеров этого турнира. В финале Андрей Василевский и Ханс Подлипник-Кастильо встретятся с Лукашем Росолом из Чехии и Франко Шкугором из Хорватии.

В сентябре текущего года Андрей Василевский может заменить Ярослава Шило в игре парного разряде Кубка Дэвиса Швейцария — Беларусь. Об этом сообщил Ярослав Шило, который на данный момент выступает в Минске на международном турнире и также вышел в финал соревнований. По его словам, Василевский сейчас находится в хорошей форме и способен 16 сентября значительно усилить команду вместе с Максимом Мирным в парной игре со швейцарцами.

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