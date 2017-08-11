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11 августа 2017, 9:52 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской снялся с «Челленджера» в Китае

Российский теннисист Евгений Донской отказался от продолжения борьбы на «Челленджере» в Цзинане (Китай). Причины такого решения игрока на данный момент неизвестны.

Российский теннисист Евгений Донской отказался от продолжения борьбы на Челленджере в <span class=error>Цзинане</span> (Китай). Причины такого решения игрока на данный момент неизвестны. Увеличить
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Напомним, что в ½ финала турнира Донской должен был сыграть с литовцем Ричардасом Беранкисом, который теперь в финале сразится либо с японцем Го Соедой, либо с Лю Йен-Суном из Тайваня.
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