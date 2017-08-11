Евгений Донской снялся с «Челленджера» в Китае
Российский теннисист Евгений Донской отказался от продолжения борьбы на «Челленджере» в Цзинане (Китай). Причины такого решения игрока на данный момент неизвестны.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что в ½ финала турнира Донской должен был сыграть с литовцем Ричардасом Беранкисом, который теперь в финале сразится либо с японцем Го Соедой, либо с Лю
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter