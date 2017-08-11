Евгений Донской снялся с «Челленджера» в Китае

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Напомним, что в ½ финала турнира Донской должен был сыграть с литовцем Ричардасом Беранкисом, который теперь в финале сразится либо с японцем Го Соедой, либо с Лю Йен-Суном из Тайваня.