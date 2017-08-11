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11 августа 2017, 9:52 | Теннис | GoTennis.ru

Адриан Маннарино прошёл в ¼ финала «Мастерса» в Монреале

Французский теннисист Адриан Маннарино преодолел барьер третьего раунда турнира в Монреале, обыграв в двух сетах корейца Хён Чона, — 6/3, 6/3.

Французский теннисист Адриан <span class=error>Маннарино</span> преодолел барьер третьего раунда турнира в Монреале обыграв в двух сетах корейца <span class=error>Хён</span> <span class=error>Чона</span> — 6/3 6/3. Увеличить
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За 1 час 28 минут, проведённых на корте, 42-я ракетка мира, 29-летний Адриан, сделал четыре брейка и шесть эйсов. 21-летний Хён Чон, занимающий 56-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил один эйс и четыре двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Маннарино сразится с канадцем Денисом Шаповаловым.
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