Адриан Маннарино прошёл в ¼ финала «Мастерса» в Монреале

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За 1 час 28 минут, проведённых на корте, 42-я ракетка мира, 29-летний Адриан, сделал четыре брейка и шесть эйсов. 21-летний Хён Чон, занимающий 56-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил один эйс и четыре двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Маннарино сразится с канадцем Денисом Шаповаловым.