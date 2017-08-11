Адриан Маннарино прошёл в ¼ финала «Мастерса» в Монреале
Французский теннисист Адриан Маннарино преодолел барьер третьего раунда турнира в Монреале, обыграв в двух сетах корейца Хён Чона, — 6/3, 6/3.
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За 1 час 28 минут, проведённых на корте, 42-я ракетка мира, 29-летний Адриан, сделал четыре брейка и шесть эйсов. 21-летний Хён Чон, занимающий 56-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил один эйс и четыре двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.
В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Маннарино сразится с канадцем Денисом Шаповаловым.
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