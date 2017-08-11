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11 августа 2017, 9:51 | Теннис | GoTennis.ru

Монреаль. Кевин Андерсон взял верх над Сэмом Куэрри

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прошёл в ¼ финала «Мастерса» в Монреале, обыграв в двух сетах американца Сэма Куэрри, — 6/4, 6/1.

Южноафриканский теннисист <span class=error>Кевин</span> Андерсон прошёл в ¼ финала <span class=error>Мастерса</span> в Монреале обыграв в двух сетах американца Сэма <span class=error>Куэрри</span> — 6/4 6/1. Увеличить
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За 59 минут матча 32-я ракетка мира, 31-летний Кевин, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Куэрри, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, совершил пять эйсов и одну двойную ошибку. Спортсмен из ЮАР сократил отставание в личных встречах игроков — 6:8.

В четвертьфинале турнира Rogers Cup Андерсон сыграет с немцем Александром Зверевым.
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