Монреаль. Кевин Андерсон взял верх над Сэмом Куэрри
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прошёл в ¼ финала «Мастерса» в Монреале, обыграв в двух сетах американца Сэма Куэрри, — 6/4, 6/1.
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За 59 минут матча 32-я ракетка мира, 31-летний Кевин, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Куэрри, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, совершил пять эйсов и одну двойную ошибку. Спортсмен из ЮАР сократил отставание в личных встречах игроков — 6:8.
В четвертьфинале турнира Rogers Cup Андерсон сыграет с немцем Александром Зверевым.
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