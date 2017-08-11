Монреаль. Кевин Андерсон взял верх над Сэмом Куэрри

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За 59 минут матча 32-я ракетка мира, 31-летний Кевин, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Куэрри, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, совершил пять эйсов и одну двойную ошибку. Спортсмен из ЮАР сократил отставание в личных встречах игроков — 6:8.

В четвертьфинале турнира Rogers Cup Андерсон сыграет с немцем Александром Зверевым.