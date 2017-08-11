Монреаль. Александр Зверев нанёс поражение Нику Киргиосу
Немецкий теннисист Александр Зверев преодолел барьер 1/8 финала «Мастерса» в Монреале, переиграв в двух сетах австралийца Ника Киргиоса, — 6/4, 6/3.
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За 1 час 11 минут поединка восьмой номер рейтинга АТР, 20-летний Александр, записал в свой актив три брейка и шесть эйсов, трижды ошибившись при подаче. 22-летний Киргиос, занимающий 24-ю позицию в мировой классификации, выполнил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Немец сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.
В четвертьфинале турнира Rogers Cup Зверев сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
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