Монреаль. Александр Зверев нанёс поражение Нику Киргиосу

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За 1 час 11 минут поединка восьмой номер рейтинга АТР, 20-летний Александр, записал в свой актив три брейка и шесть эйсов, трижды ошибившись при подаче. 22-летний Киргиос, занимающий 24-ю позицию в мировой классификации, выполнил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Немец сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.

В четвертьфинале турнира Rogers Cup Зверев сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.