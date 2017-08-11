Рафаэль Надаль назвал поражение от Шаповалова в Монреале худшим для себя в этом году

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В четверг испанский теннисист, первый номер посева, со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7) проиграл в третьем круге Шаповалову, который получил wild card для участия в основной сетке турнира в Монреале. В случае выхода в полуфинал Надаль впервые с июня 2014 года вернулся бы на первую строчку мирового рейтинга.

«Вероятно, для меня это худшее поражение в году. Он играл хорошо, а я — очень плохо. Когда такое происходит, единственное, что ты можешь сделать, — пожелать сопернику лучшего», — сказал Надаль, чьи слова приводит официальный сайт ATP.

«Это, наверное, худшее поражение в году, потому что я проиграл теннисисту с более низким рейтингом. Плюс из-за упущенной возможности вернуться на первое место в мировом рейтинге. Я сделал слишком много ошибок при розыгрыше важных мячей», — отметил испанец.

Шаповалов же признался, что осуществил свою мечту. «Это то, о чем я мечтал всю свою жизнь: играть против таких парней, как Рафаэль (Надаль), Роджер (Федерер), Энди (Маррей). Знаете, моя мечта сегодня сбылась», — заявил канадец, которого цитирует АП.