Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30652071/
11 августа 2017, 9:50 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер выбыла из борьбы на соревнованиях в Торонто

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер не смогла преодолеть барьер третьего раунда турнира в Торонто, проиграв в двух сетах американке Слоан Стивенс, — 2/6, 2/6.

Немецкая теннисистка Анжелик <span class=error>Кербер</span> не смогла преодолеть барьер третьего раунда турнира в Торонто проиграв в двух сетах американке <span class=error>Слоан</span> <span class=error>Стивенс</span> — 2/6 2/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 58 минут, проведённых на корте, третья ракетка мира, 29-летняя Кербер, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. 24-летняя Слоан, занимающая 934-ю позицию в мировой классификации, записала на своей счёт четыре брейка и один эйс. Американка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Стивенс сыграет c чешкой Люси Шафаржовой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
11 августа

Рафаэль Надаль: Совершил слишком много ошибок в ключевые моменты

Торонто. Расписание пятого игрового дня

Монреаль. Расписание пятого игрового дня