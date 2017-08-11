Анжелик Кербер выбыла из борьбы на соревнованиях в Торонто

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За 58 минут, проведённых на корте, третья ракетка мира, 29-летняя Кербер, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. 24-летняя Слоан, занимающая 934-ю позицию в мировой классификации, записала на своей счёт четыре брейка и один эйс. Американка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Стивенс сыграет c чешкой Люси Шафаржовой.