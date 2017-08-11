Торонто. Макарова и Веснина отдали соперницам два гейма
Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной преодолел барьер второго раунда парного турнира в Торонто, обыграв в двух сетах канадок
Бьянку-Ванессу Андрееску и Кэрсон Брэнстин, — 6/1, 6/1.
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Встреча продлилась 47 минут. Екатерина и Елена реализовали пять
В четвертьфинале парных соревнований Rogers Cup Макарова и Веснина сразятся с украинкой Людмилой Киченок и американкой Николь Меликар.
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