Торонто. Макарова и Веснина отдали соперницам два гейма

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Встреча продлилась 47 минут. Екатерина и Елена реализовали пять брейк-пойнтов и допустили четыре двойные ошибки. Андрееску и Брэнстин не подавали навылет и один раз ошиблись при подаче.

В четвертьфинале парных соревнований Rogers Cup Макарова и Веснина сразятся с украинкой Людмилой Киченок и американкой Николь Меликар.