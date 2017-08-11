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11 августа 2017, 9:49 | Теннис | GoTennis.ru

Торонто. Макарова и Веснина отдали соперницам два гейма

Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной преодолел барьер второго раунда парного турнира в Торонто, обыграв в двух сетах канадок Бьянку-Ванессу Андрееску и Кэрсон Брэнстин, — 6/1, 6/1.

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Встреча продлилась 47 минут. Екатерина и Елена реализовали пять брейк-пойнтов и допустили четыре двойные ошибки. Андрееску и Брэнстин не подавали навылет и один раз ошиблись при подаче.

В четвертьфинале парных соревнований Rogers Cup Макарова и Веснина сразятся с украинкой Людмилой Киченок и американкой Николь Меликар.
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