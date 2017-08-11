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11 августа 2017, 9:14 | Теннис | Р-Спорт

Мугуруса и Свитолина сыграют в четвертьфинале теннисного турнира в Торонто

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Испанка Гарбинье Мугуруса и украинка Элина Свитолина встретятся в четвертьфинале теннисного турнира в Торонто (Канада), призовой фонд которого составляет более 2,4 миллиона долларов.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Испанка <span class=error>Гарбинье</span> Мугуруса и украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина встретятся в четвертьфинале теннисного турнира в Торонто (Канада) призовой фонд которого составляет более 24 миллиона долларов. Увеличить
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В четверг Мугуруса, четвертый номер посева, в трех сетах сломила сопротивление пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию австралийки Эшли Барти — 6:0, 3:6, 6:2. Поединок продолжался полтора часа.

Свитолина, пятая ракетка турнира, отдала только три гейма американке Винус Уильямс (9), победив со счетом 6:2, 6:1. Соперницы провели на корте один час.
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