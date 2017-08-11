Мугуруса и Свитолина сыграют в четвертьфинале теннисного турнира в Торонто

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В четверг Мугуруса, четвертый номер посева, в трех сетах сломила сопротивление пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию австралийки Эшли Барти — 6:0, 3:6, 6:2. Поединок продолжался полтора часа.

Свитолина, пятая ракетка турнира, отдала только три гейма американке Винус Уильямс (9), победив со счетом 6:2, 6:1. Соперницы провели на корте один час.