Мугуруса и Свитолина сыграют в четвертьфинале теннисного турнира в Торонто
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Испанка Гарбинье Мугуруса и украинка Элина Свитолина встретятся в четвертьфинале теннисного турнира в Торонто (Канада), призовой фонд которого составляет более 2,4 миллиона долларов.
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В четверг Мугуруса, четвертый номер посева, в трех сетах сломила сопротивление пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию австралийки Эшли Барти — 6:0, 3:6, 6:2. Поединок продолжался полтора часа.
Свитолина, пятая ракетка турнира, отдала только три гейма американке Винус Уильямс (9), победив со счетом 6:2, 6:1. Соперницы провели на корте один час.
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