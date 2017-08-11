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https://sport.mail.ru/news/tennis/30651338/
11 августа 2017, 8:53 | Теннис | ТАСС

Надаль проиграл канадцу Шаповалову в третьем круге турнира ATP в Монреале

ТАСС, 11 августа. Испанец Рафаэль Надаль проиграл канадцу Денису Шаповалову в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале (призовой фонд — $5,3 млн).

Испанец, «посеянный» под первым номером, проиграл 18-летнему канадцу, получившему на турнир wild card, со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

В четвертьфинале Шаповалов встретится с французом Адрианом Маннарино, выбившим в матче первого круга россиянина Даниила Медведева.

В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович, отказавшийся от участия в текущем розыгрыше из-за травмы.

Турнир в Монреале завершится 14 августа.
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