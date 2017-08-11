Надаль проиграл канадцу Шаповалову в третьем круге турнира ATP в Монреале
ТАСС, 11 августа. Испанец Рафаэль Надаль проиграл канадцу Денису Шаповалову в матче третьего круга турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале (призовой фонд — $5,3 млн).
Испанец, «посеянный» под первым номером, проиграл 18-летнему канадцу, получившему на турнир wild card, со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.
В четвертьфинале Шаповалов встретится с французом Адрианом Маннарино, выбившим в матче первого круга россиянина Даниила Медведева.
В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович, отказавшийся от участия в текущем розыгрыше
Турнир в Монреале завершится 14 августа.
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