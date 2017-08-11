Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира WTA в Торонто в парном разряде
ТАСС, 11 августа. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли канадок Бьянку Андрееску и Карсон Бранстин в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто.
Встреча продолжалась 49 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1.
В четвертьфинале российская пара, «посеянная» на турнире под первым номером, встретится с Людмилой Киченок (Украина) и Николь Меличар (США).
Турнир в Торонто завершится 14 августа.
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