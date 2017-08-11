Монреаль. 12 эйсов помогли Роджеру Федереру одолеть Давида Феррера

Матч продолжался 1 час 57 минут. Третий номер рейтинга АТР, 36-летний Роджер, записал в свой актив двенадцать эйсов и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. 35-летний Давид, занимающий 33-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил одну подачу навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил шесть двойных ошибок. Швейцарец продолжает лидировать в личных встречах игроков — 17:0.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Федерер сразится с ещё одним испанцем — Роберто Баутистой-Агутом.