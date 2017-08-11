Монреаль. 12 эйсов помогли Роджеру Федереру одолеть Давида Феррера
Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер 1/8 финала турнира в Монреале, переиграв в трёх сетах испанца Давида Феррера, — 4/6, 6/4, 6/2.
Матч продолжался 1 час 57 минут. Третий номер рейтинга АТР, 36-летний Роджер, записал в свой актив двенадцать эйсов и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. 35-летний Давид, занимающий 33-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил одну подачу навылет, реализовал три
В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Федерер сразится с ещё одним испанцем — Роберто
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