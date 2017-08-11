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https://sport.mail.ru/news/tennis/30650292/
11 августа 2017, 1:14 | Теннис | GoTennis.ru

Монреаль. 12 эйсов помогли Роджеру Федереру одолеть Давида Феррера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер 1/8 финала турнира в Монреале, переиграв в трёх сетах испанца Давида Феррера, — 4/6, 6/4, 6/2.

Матч продолжался 1 час 57 минут. Третий номер рейтинга АТР, 36-летний Роджер, записал в свой актив двенадцать эйсов и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. 35-летний Давид, занимающий 33-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил одну подачу навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил шесть двойных ошибок. Швейцарец продолжает лидировать в личных встречах игроков — 17:0.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Федерер сразится с ещё одним испанцем — Роберто Баутистой-Агутом.
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