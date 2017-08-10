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https://sport.mail.ru/news/tennis/30649582/
10 августа 2017, 22:36 | Теннис | GoTennis.ru

Rogers Cup. Екатерина Макарова потерпела поражение от Люси Шафаржовой

42-я ракетка мира, россиянка Екатерина Макарова, в матче 1/8 финала турнира в Торонто проиграла чешке Люси Шафаржовой, занимающей 41-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/6 (3), 2/6.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Екатерина сделала по четыре эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Люси выполнила двенадцать подач навылет, реализовала восемь брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. Чешка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 4:1.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Шафаржова сразится либо с немкой Анжелик Кербер, либо с американкой Слоан Стивенс.
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