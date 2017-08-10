Rogers Cup. Екатерина Макарова потерпела поражение от Люси Шафаржовой

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Екатерина сделала по четыре эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Люси выполнила двенадцать подач навылет, реализовала восемь брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. Чешка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 4:1.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Шафаржова сразится либо с немкой Анжелик Кербер, либо с американкой Слоан Стивенс.