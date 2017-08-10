Rogers Cup. Екатерина Макарова потерпела поражение от Люси Шафаржовой
42-я ракетка мира, россиянка Екатерина Макарова, в матче 1/8 финала турнира в Торонто проиграла чешке Люси Шафаржовой, занимающей 41-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/6 (3), 2/6.
Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Екатерина сделала по четыре эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Люси выполнила двенадцать подач навылет, реализовала восемь
В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Шафаржова сразится либо с немкой Анжелик Кербер, либо с американкой Слоан Стивенс.
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