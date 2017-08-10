Торонто. Каролина Плишкова на отказе соперницы прошла в четвертьфинал

За 1 час 47 минут матча Каролина выполнила двенадцать подач навылет, реализовала три брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. Тогда как Наоми отметилась двумя эйсами и тремя ошибками при подаче. Прежде спортсменки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Плишкова сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской, либо с датчанкой Каролин Возняцки.