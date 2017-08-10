Торонто. Каролина Плишкова на отказе соперницы прошла в четвертьфинал
Первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в 1/8 финала турнира в Торонто победила японку Наоми Осаку, занимающую 50-е место мирового рейтинга. При счёте 6/2, 6/7 (1), 1/0 в пользу чешки Осака отказалась от продолжения борьбы.
За 1 час 47 минут матча Каролина выполнила двенадцать подач навылет, реализовала три
В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Плишкова сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской, либо с датчанкой Каролин Возняцки.
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