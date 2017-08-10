Азаренко намерена судиться с отцом ребенка по вопросу опеки над сыном

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После двух недель подготовки к судебному процессу, который был скрыт от фанатов и СМИ, стало известно, что поднимается вопрос о родительских правах, суд пройдет в Беларуси. Готовится иск к бывшему партнеру за нанесение огромного материального ущерба. Азаренко пропустит турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет $10 млн. Следующее слушание назначено на сентябрь.