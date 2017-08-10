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https://sport.mail.ru/news/tennis/30648793/
10 августа 2017, 20:54 | Теннис | БЕЛТА

Азаренко намерена судиться с отцом ребенка по вопросу опеки над сыном

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко наняла адвоката для решения вопроса об опеке над сыном. Информация со ссылкой на израильские СМИ размещена на странице фан-группы Виктории «ВКонтакте». Спортсменка заручилась помощью одного из лучших израильских адвокатов в области семейного права Зива Вальнера. Если суд будет выигран, она пообещала посетить Израиль в качестве благодарности.

В июле текущего года пара распалась <span class=error>МакКиг</span> уехал в <nobr>Беверли-Хиллз</nobr> обратился в суд где заявил что обеспокоен похищением ребенка. В короткий срок суд постановил что ребенок должен вернуться в <nobr>Лос-Анджелес.</nobr> Увеличить
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После двух недель подготовки к судебному процессу, который был скрыт от фанатов и СМИ, стало известно, что поднимается вопрос о родительских правах, суд пройдет в Беларуси. Готовится иск к бывшему партнеру за нанесение огромного материального ущерба. Азаренко пропустит турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет $10 млн. Следующее слушание назначено на сентябрь.

Виктория Азаренко является одной из самых богатых спортсменок в мире. В 2016 году она объявила о том, что ждет ребенка вместе с другом Билли МакКигом. После рождения сына теннисистка вернулась в спорт. В июле текущего года пара распалась, МакКиг уехал в Беверли-Хиллз, обратился в суд, где заявил, что обеспокоен похищением ребенка. В короткий срок суд постановил, что ребенок должен вернуться в Лос-Анджелес.

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