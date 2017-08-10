Испанский теннисист, отбывший трёхлетнюю дисквалификацию за договорные матчи, выиграл два турнира за месяц
Испанский теннисист Гильермо Оласо, отбывший трёхлетнюю дисквалификацию за участие в организации договорных матчей, этим летом возобновил профессиональные выступления.
В прошлом месяце 29-летний уроженец Бильбао завоевал чемпионские титулы на «Фьючерсах» в Телави (Грузия) и Стамбуле (Турция).
В данный момент Оласо занимает 605-ю строчку в мировой классификации, а в августе 2011 года он занимал 167-е место — наивысшая для него позиция в рейтинге ATP.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter