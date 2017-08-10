Испанский теннисист, отбывший трёхлетнюю дисквалификацию за договорные матчи, выиграл два турнира за месяц

В прошлом месяце 29-летний уроженец Бильбао завоевал чемпионские титулы на «Фьючерсах» в Телави (Грузия) и Стамбуле (Турция).

В данный момент Оласо занимает 605-ю строчку в мировой классификации, а в августе 2011 года он занимал 167-е место — наивысшая для него позиция в рейтинге ATP.