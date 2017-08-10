Россиянки выиграли летний Кубок Европы в категориях U16 и U18

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Сборная России (до 16 лет) в составе Дарьи Фрайман, Камиллы Рахимовой и Анастасии Тихоновой (капитан — Оксана Мишукова) в финале, проходившем в Будапеште, со счётом 2:1 выиграла у сборной Франции.