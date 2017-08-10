А. Зверев вышел в 3-й круг турнира в Монреале, Раонич, Гоффен и Цонга выбыли

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уроженец Гамбурга 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ришара 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (16).