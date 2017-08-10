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https://sport.mail.ru/news/tennis/30640789/
10 августа 2017, 11:03 | Теннис | Чемпионат.com

А. Зверев вышел в 3-й круг турнира в Монреале, Раонич, Гоффен и Цонга выбыли

Немец Александр Зверев (4) пробился в третий круг турнира в Монреале, одолев француза Ришара Гаске со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

Немец Александр <span class=error>Зверев</span> (4) пробился в третий круг турнира в Монреале одолев француза <span class=error>Ришара</span> <span class=error>Гаске</span> со счётом 6:3 4:6 7:6 (7:3). Увеличить
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Уроженец Гамбурга 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ришара 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (16).

Монреаль. Мужчины. Второй круг
Ник Кирьос (Австралия, 16) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:2, 6:3.
Чхун Хён (Южная Корея) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) — 7:5, 6:3.
Адриан Маннарино (Франция) — Милош Раонич (Канада, 6) — 6:4, 6:4.
Сэм Куэрри (США) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) — 6:1, 3:6, 6:4.
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