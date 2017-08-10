Донской пробился в полуфинал челленджера в Цзинане
Российский теннисист Евгений Донской (2) вышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Цзинане, обыграв представителя Австралии Дэйна Келли со счётом 6:3, 3:6, 7:5.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. Евгений 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 12
За выход в финал соревнований в Цзинане Донской поспорит с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом (6). Турнир завершится 12 августа.
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