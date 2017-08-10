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10 августа 2017, 11:01 | Теннис | Чемпионат.com

Донской пробился в полуфинал челленджера в Цзинане

Российский теннисист Евгений Донской (2) вышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Цзинане, обыграв представителя Австралии Дэйна Келли со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

Российский теннисист Евгений Донской (2) вышел в полуфинал турнира серии челленджер в <span class=error>Цзинане</span> обыграв представителя Австралии <span class=error>Дэйна</span> <span class=error>Келли</span> со счётом 6:3 3:6 7:5. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. Евгений 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейков.

За выход в финал соревнований в Цзинане Донской поспорит с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом (6). Турнир завершится 12 августа.
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