Донской пробился в полуфинал челленджера в Цзинане

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Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. Евгений 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейков.

За выход в финал соревнований в Цзинане Донской поспорит с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом (6). Турнир завершится 12 августа.