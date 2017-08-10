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https://sport.mail.ru/news/tennis/30639702/
10 августа 2017, 10:27 | Теннис | Чемпионат.com

Халеп одержала победу над Рыбариковой во втором круге турнира в Торонто

Румынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над спортсменкой из Словакии Магдаленой Рыбариковой во втором круге турнира в Торонто, результат игры — 6:3, 6:4.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> взяла верх над спортсменкой из Словакии Магдаленой Рыбариковой во втором круге турнира в Торонто результат игры — 6:3 6:4. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 38 минут. Халеп один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейка из 12. В активе Рыбариковой три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из девяти.

В третьем круге соревнований в Канаде румынская теннисистка встретится с соперницей из Чехии Барборой Стрыцовой. Матч состоится 10 августа.
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