Халеп одержала победу над Рыбариковой во втором круге турнира в Торонто

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Матч продолжался 1 час 38 минут. Халеп один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейка из 12. В активе Рыбариковой три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из девяти.



В третьем круге соревнований в Канаде румынская теннисистка встретится с соперницей из Чехии Барборой Стрыцовой. Матч состоится 10 августа.