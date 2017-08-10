Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30639158/
10 августа 2017, 9:42 | Теннис | Спорт-Экспресс

Павлюченкова в паре с Младенович не смогла выйти во второй круг турнира в Торонто

Россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с француженкой Кристиной Младенович в первом круге турнира в Торонто проиграли канадскому дуэту Бьянка Андрееску/Кэрсон Брэнстин — 5:7, 6:2, 8:10.

Россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с француженкой Кристиной Младенович в первом круге турнира в Торонто проиграли канадскому дуэту <span class=error>Бьянка</span> <span class=error>Андрееску</span>/<span class=error>Кэрсон</span> Брэнстин — 5:7 6:2 8:10. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Канадки в следующем раунде встретятся с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ