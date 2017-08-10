Павлюченкова в паре с Младенович не смогла выйти во второй круг турнира в Торонто
Россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с француженкой Кристиной Младенович в первом круге турнира в Торонто проиграли канадскому дуэту Бьянка Андрееску/Кэрсон Брэнстин — 5:7, 6:2, 8:10.
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Канадки в следующем раунде встретятся с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.
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