Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Монреале, обыграв Чорича
Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге «Мастерса» в Монреале одержал победу над хорватом Борной Чоричем.
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Результат поединка — 6:1, 6:2.
Матч в Канаде продолжался 1 час 12 минут. Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один
В следующем раунде турнира в Монреале Надаль встретится с канадцем Денисом Шаповаловым. Это противостояние состоится сегодня, 10 августа, в 18:00 мск.
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