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https://sport.mail.ru/news/tennis/30639094/
10 августа 2017, 9:35 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Монреале, обыграв Чорича

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге «Мастерса» в Монреале одержал победу над хорватом Борной Чоричем.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> во втором круге <span class=error>Мастерса</span> в Монреале одержал победу над хорватом Борной <span class=error>Чоричем</span>. Увеличить
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Результат поединка — 6:1, 6:2.

Матч в Канаде продолжался 1 час 12 минут. Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Чорича два эйса, две ошибки на подаче и один брейк из пяти.

В следующем раунде турнира в Монреале Надаль встретится с канадцем Денисом Шаповаловым. Это противостояние состоится сегодня, 10 августа, в 18:00 мск.
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