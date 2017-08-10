Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Монреале, обыграв Чорича

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Результат поединка — 6:1, 6:2.



Матч в Канаде продолжался 1 час 12 минут. Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Чорича два эйса, две ошибки на подаче и один брейк из пяти.



В следующем раунде турнира в Монреале Надаль встретится с канадцем Денисом Шаповаловым. Это противостояние состоится сегодня, 10 августа, в 18:00 мск.