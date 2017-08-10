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https://sport.mail.ru/news/tennis/30639064/
10 августа 2017, 9:33 | Теннис | ТАСС

Макарова победила Конту во втором круге турнира WTA в Торонто

ТАСС, 10 августа. Россиянка Екатерина Макарова обыграла британку Йоханну Конту в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто (призовой фонд — $2,4 млн).

Россиянка обыграла британку посеянную под седьмым номером в трех сетах. Увеличить
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29-летняя россиянка победила соперницу, «посеянную» под седьмым номером, со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

В третьем круге Макарова встретится с представительницей Чехии Люси Шафаржовой.

Турнир в Торонто завершится 14 августа. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп.
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