Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30638728/
10 августа 2017, 0:55 | Теннис | GoTennis.ru

Rogers Cup. Григор Димитров нанёс поражение Мише Звереву

Болгарский теннисист Григор Димитров преодолел барьер второго круга соревнований в Монреале, победив в трёх сетах немца Мишу Зверева, — 6/3, 3/6, 6/3.

Болгарский теннисист <span class=error>Григор</span> <span class=error>Димитров</span> преодолел барьер второго круга соревнований в Монреале победив в трёх сетах немца Мишу <span class=error>Зверева</span> — 6/3 3/6 6/3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продолжался 1 час 39 минут. За это время 11-я ракетка мира, 26-летний Григор, сделал шесть эйсов и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. 29-летний Миша, занимающий 26-е место в мировой классификации, выполнил одну подачу навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил шесть двойных ошибок. Болгарин увеличил преимущество в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем раунде турнира Rogers Cup Димитров сыграет с голландцем Робином Хаазе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Агнешка Радваньска: Думаю, книга обо мне получилась интересной

Энди Маррей по итогам "Мастерса" в Цинциннати покинет первую строчку рейтинга ATP

Кевин Андерсон продолжает выступление на турнире в Монреале