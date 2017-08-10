Rogers Cup. Григор Димитров нанёс поражение Мише Звереву

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продолжался 1 час 39 минут. За это время 11-я ракетка мира, 26-летний Григор, сделал шесть эйсов и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. 29-летний Миша, занимающий 26-е место в мировой классификации, выполнил одну подачу навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил шесть двойных ошибок. Болгарин увеличил преимущество в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем раунде турнира Rogers Cup Димитров сыграет с голландцем Робином Хаазе.