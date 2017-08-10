Rogers Cup. Григор Димитров нанёс поражение Мише Звереву
Болгарский теннисист Григор Димитров преодолел барьер второго круга соревнований в Монреале, победив в трёх сетах немца Мишу Зверева, — 6/3, 3/6, 6/3.
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Поединок продолжался 1 час 39 минут. За это время 11-я ракетка мира, 26-летний Григор, сделал шесть эйсов и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. 29-летний Миша, занимающий 26-е место в мировой классификации, выполнил одну подачу навылет, реализовал три
В третьем раунде турнира Rogers Cup Димитров сыграет с голландцем Робином Хаазе.
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