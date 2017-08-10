Давид Феррер преодолел барьер второго круга канадского «Мастерса»

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За 2 часа 21 минуту поединка, 33-я ракетка мира, 35-летний Давид, сделал пять брейков и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 24-летний Джек, занимающий 17-е место в мировой классификации, четырежды брал подачу оппонента, выполнил пять подач навылет и допустил восемь двойных ошибок. Испанец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Следующим соперником Феррера на турнире Rogers Cup будет швейцарец Роджер Федерер.