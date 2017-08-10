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10 августа 2017, 0:39 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Феррер преодолел барьер второго круга канадского «Мастерса»

Испанский теннисист Давид Феррер прошёл в 1/8 финала «Мастерса» в Монреале, переиграв в трёх сетах американца Джека Сока, — 7/6 (7), 3/6, 6/1.

Испанский теннисист Давид <span class=error>Феррер</span> прошёл в 1/8 финала <span class=error>Мастерса</span> в Монреале переиграв в трёх сетах американца Джека Сока — 7/6 (7) 3/6 6/1. Увеличить
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За 2 часа 21 минуту поединка, 33-я ракетка мира, 35-летний Давид, сделал пять брейков и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 24-летний Джек, занимающий 17-е место в мировой классификации, четырежды брал подачу оппонента, выполнил пять подач навылет и допустил восемь двойных ошибок. Испанец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Следующим соперником Феррера на турнире Rogers Cup будет швейцарец Роджер Федерер.
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