Монреаль. Хуан Мартин Дель Потро уступил Денису Шаповалову
31-я ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, во втором круге турнира в Монреале потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова, занимающего 143-е место мирового рейтинга, — 3/6, 6/7 (4).
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За 1 час 44 минуты матча Хуан Мартин сделал семь эйсов и три брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Денис выполнил одиннадцать подач навылет, реализовал четыре
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