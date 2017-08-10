Монреаль. Хуан Мартин Дель Потро уступил Денису Шаповалову

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За 1 час 44 минуты матча Хуан Мартин сделал семь эйсов и три брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Денис выполнил одиннадцать подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил семь двойных ошибок. Это была первая очная встреча игроков.