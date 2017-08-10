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10 августа 2017, 0:02 | Теннис | GoTennis.ru

Монреаль. Хуан Мартин Дель Потро уступил Денису Шаповалову

31-я ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, во втором круге турнира в Монреале потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова, занимающего 143-е место мирового рейтинга, — 3/6, 6/7 (4).

31-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>Потро</span> во втором круге турнира в Монреале потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова занимающего 143-е место мирового рейтинга — 3/6 6/7 (4). Увеличить
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За 1 час 44 минуты матча Хуан Мартин сделал семь эйсов и три брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Денис выполнил одиннадцать подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил семь двойных ошибок. Это была первая очная встреча игроков.
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