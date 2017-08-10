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10 августа 2017, 0:00 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Севастова покидает соревнования в Торонто

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла преодолеть барьер второго круга турнира в Торонто, проиграв в двух сетах японке Наоми Осаке, — 3/6, 4/6.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла преодолеть барьер второго круга турнира в Торонто проиграв в двух сетах японке <span class=error>Наоми</span> <span class=error>Осаке</span> — 3/6 4/6. Увеличить
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За 1 час 15 минут поединка 16-я ракетка мира, 27-летняя Анастасия, сделала по одному эйсу и брейку, один раз ошибившись при подаче. 19-летняя Наоми, занимающая 50-ю позицию в мировой классификации, выполнила восемь подач навылет, реализовала три брейк-пойнта и не допускала двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Осака сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
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