Анастасия Севастова покидает соревнования в Торонто
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла преодолеть барьер второго круга турнира в Торонто, проиграв в двух сетах японке Наоми Осаке, — 3/6, 4/6.
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За 1 час 15 минут поединка 16-я ракетка мира, 27-летняя Анастасия, сделала по одному эйсу и брейку, один раз ошибившись при подаче. 19-летняя Наоми, занимающая 50-ю позицию в мировой классификации, выполнила восемь подач навылет, реализовала три
В третьем раунде соревнований Rogers Cup Осака сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
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