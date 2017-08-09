Винус Уильямс стала участницей 1/8 финала «Премьера» в Торонто
Девятая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс, во втором круге турнира в Торонто оказалась сильнее чешки Катержины Синяковой, занимающей 40-е место мирового рейтинга, — 7/5, 7/5.
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Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут. За это время Винус выполнила двенадцать подач навылет, реализовала четыре
В матче 1/8 финала соревнований Roger Cup
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