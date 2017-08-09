Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30638328/
9 августа 2017, 23:39 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс стала участницей 1/8 финала «Премьера» в Торонто

Девятая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс, во втором круге турнира в Торонто оказалась сильнее чешки Катержины Синяковой, занимающей 40-е место мирового рейтинга, — 7/5, 7/5.

Девятая ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> во втором круге турнира в Торонто оказалась сильнее чешки <span class=error>Катержины</span> <span class=error>Синяковой</span> занимающей 40-е место мирового рейтинга — 7/5 7/5. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут. За это время Винус выполнила двенадцать подач навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила шесть двойных ошибок. Тогда как Катержина сделала пять эйсов и два брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Американка увеличила преимущество в личных встречах теннисисток — 2:0.

В матче 1/8 финала соревнований Roger Cup Уильямс-старшая сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 августа

Анастасия Севастова покидает соревнования в Торонто

Монреаль. Хуан Мартин Дель Потро уступил Денису Шаповалову

Винус Уильямс стала участницей 1/8 финала "Премьера" в Торонто