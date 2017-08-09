Винус Уильямс стала участницей 1/8 финала «Премьера» в Торонто

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Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут. За это время Винус выполнила двенадцать подач навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила шесть двойных ошибок. Тогда как Катержина сделала пять эйсов и два брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Американка увеличила преимущество в личных встречах теннисисток — 2:0.