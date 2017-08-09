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https://sport.mail.ru/news/tennis/30638272/
9 августа 2017, 23:25 | Теннис | GoTennis.ru

Хачанов и Тим завершили выступление на парном турнире в Монреале

Россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим во втором круге парного турнира в Монреале уступили хорвату Ивану Додигу и Рохану Бопанне из Индии — 6/7 (3), 4/6.

Россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> и австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> во втором круге парного турнира в Монреале уступили хорвату <span class=error>Ивану</span> <span class=error>Додигу</span> и <span class=error>Рохану</span> <span class=error>Бопанне</span> из Индии — 6/7 (3) 4/6. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут, за которые Карен и Доминик сделали по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Иван и Рохан трижды подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Додиг и Бопанна сыграют либо с французами Бенуа Пэром и Гаэлем Монфисом, либо с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Соарешем.
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