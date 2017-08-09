Хачанов и Тим завершили выступление на парном турнире в Монреале

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Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут, за которые Карен и Доминик сделали по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Иван и Рохан трижды подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Додиг и Бопанна сыграют либо с французами Бенуа Пэром и Гаэлем Монфисом, либо с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Соарешем.