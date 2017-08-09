Хачанов и Тим завершили выступление на парном турнире в Монреале
Россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим во втором круге парного турнира в Монреале уступили хорвату Ивану Додигу и Рохану Бопанне из Индии — 6/7 (3), 4/6.
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Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут, за которые Карен и Доминик сделали по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Иван и Рохан трижды подали навылет и реализовали три
В четвертьфинале соревнований Rogers Cup Додиг и Бопанна сыграют либо с французами Бенуа Пэром и Гаэлем Монфисом, либо с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Соарешем.
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