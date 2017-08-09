Маррей снялся с теннисного турнира в Цинциннати и потеряет первую строчку в рейтинге ATP
ТАСС, 9 августа. Первая «ракетка» мира британец Энди Маррей снялся с турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Цинциннати
из-за травмы бедра. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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«К сожалению, я не смогу сыграть в Цинциннати, так как продолжаю свое восстановление после травмы. Я всегда с удовольствием играл на этом турнире и с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году. Я продолжаю упорно тренироваться с целью выступить на Открытом чемпионате США», — заявил Маррей.
На турнире в США, который пройдет с 14 по 20 августа, британца заменит россиянин Даниил Медведев.
Испанец Рафаэль Надаль, занимающий второе место в рейтинге АТП, может сместить Маррея с первой позиции еще до начала турнира в Цинциннати. В случае, если испанец дойдет до полуфинала на соревнованиях в Монреале, то 14 августа он возглавит рейтинг ATP.
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