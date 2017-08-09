Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30638138/
9 августа 2017, 23:02 | Теннис | ТАСС

Маррей снялся с теннисного турнира в Цинциннати и потеряет первую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 9 августа. Первая «ракетка» мира британец Энди Маррей снялся с турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Цинциннати из-за травмы бедра. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее 30-летний британец <nobr>из-за </nobr>травмы бедра снялся с турнира в Монреале. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее 30-летний британец из-за этой же травмы снялся с турнира в Монреале, который проходит в Канаде с 6 по 13 августа. Маррей дважды побеждал на соревнованиях в Цинциннати в 2008 и 2011 годах.

«К сожалению, я не смогу сыграть в Цинциннати, так как продолжаю свое восстановление после травмы. Я всегда с удовольствием играл на этом турнире и с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году. Я продолжаю упорно тренироваться с целью выступить на Открытом чемпионате США», — заявил Маррей.

На турнире в США, который пройдет с 14 по 20 августа, британца заменит россиянин Даниил Медведев.

Испанец Рафаэль Надаль, занимающий второе место в рейтинге АТП, может сместить Маррея с первой позиции еще до начала турнира в Цинциннати. В случае, если испанец дойдет до полуфинала на соревнованиях в Монреале, то 14 августа он возглавит рейтинг ATP.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Легкоатлетка Клишина рада, что выступает на чемпионате мира не в одиночестве

Геркус: молодые футболисты помогли "Локомотиву" переломить ход игры с "Рубином"

Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА

Тульский привал: "Спартак" уверенно победил "Арсенал" за три дня до дерби с ЦСКА