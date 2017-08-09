Агнешка Радваньская вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто
МОСКВА, 9 авг —
Р-Спорт. Полька Агнешка Радваньская вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.
Радваньская, посеянная под 10-м номером, во втором круге турнира обыграла венгерку Тимю Бабош — 6:0, 6:1. Матч продолжался 46 минут.
В третьем круге Радваньская сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6-й номер посева).
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