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https://sport.mail.ru/news/tennis/30638048/
9 августа 2017, 22:45 | Теннис | Р-Спорт

Агнешка Радваньская вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт. Полька Агнешка Радваньская вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.

Радваньская, посеянная под 10-м номером, во втором круге турнира обыграла венгерку Тимю Бабош — 6:0, 6:1. Матч продолжался 46 минут.

В третьем круге Радваньская сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6-й номер посева).
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